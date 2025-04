Dumfries, ritorno essenziale per l’Inter. Una mancanza da superare!

Denzel Dumfries ha saltato gli impegni dell’Inter nelle ultime settimane, facendo mancare ai nerazzurri un importante valore aggiunto in fase offensiva. Ora il rientro sperato, potenzialmente decisivo per le sorti della stagione.

LA SITUAZIONE – Senza Denzel Dumfries, l’Inter ha effettivamente perso un attaccante aggiunto su cui puntare nei momenti delicati di una partita. Nelle ultime gare, sia in Campionato che nelle Coppe, i nerazzurri hanno sofferto tanto l’assenza di un calciatore in grado di offrire quella verticalità per pungere le retroguardie avversarie attraverso gli inserimenti utili per colpire in maniera efficace.

Dumfries l’arma in più dell’Inter: Inzaghi non attendeva altro

VALORI OFFENSIVI – Oltre a una buona attenzione in fase di copertura, Dumfries garantisce un’abilità in fase avanzata che non può essere sottovalutata. I dati dell’olandese non mentono: con i suoi 8 gol in stagione, Dumfries si classifica al terzo posto tra i calciatori nerazzurri più prolifici nell’annata 2024-2025. Davanti a lui solo Marcus Thuram e Lautaro Martinez, rispettivamente con 17 e 21 reti. Una statistica che testimonia il peso offensivo rivestito dal calciatore ex PSV, il cui rientro in campo potrà essere fondamentale per offrire al tecnico Simone Inzaghi nuove soluzioni con cui provare a scardinare le difese avversarie.

LA SPERANZA – In tal senso, l’auspicio del piacentino è di riavere Dumfries sia dalla gara casalinga contro la Roma. L’ipotesi più plausibile è che l’olandese sia pronto per tornare sul rettangolo di gioco in occasione della gara valida per l’andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona, una sfida delicatissima per gli equilibri del doppio confronto tra le due compagini. Avere Dumfries per la trasferta catalana è un obiettivo concreto su cui scommette la dirigenza nerazzurra. Per dotarsi di un’arma in più da spendere al fine di sfruttare le lacune difensive della retroguardia culé.