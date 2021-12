Dumfries, riscatto in Roma-Inter. La strada tracciata è quella giusta

Denzel Dumfries ha disputato un’ottima prestazione in Roma-Inter. Per l’olandese prestazioni in crescita e strada tracciata per il futuro

RISCATTO – Dopo l’infortunio di Darmian, titolare a destra, ci si aspettavano risposte da Dumfries. L’olandese, arrivato sul mercato in estate, aveva, almeno parzialmente, deluso le aspettative ed era chiamato a crescere dal punto di vista dell’attenzione e del rendimento. Dopo una partita in crescendo contro lo Spezia, l’olandese in Roma-Inter ha disputato, probabilmente, la sua miglior prestazione con la maglia nerazzurra. In una sfida dominata dalla squadra di Inzaghi, Dumfries è stato uno dei protagonisti indiscussi sia in fase difensiva, dove ha di fatto salvato un gol sull’unica occasione avuta dai giallorossi nella prima frazione, per poi segnare il suo primo gol con la maglia dell’Inter sul ribaltamento di fronte. Una prestazione maiuscola che certifica i progressi del laterale ex PSV.

FIDUCIA – Nessuno ha mai messo in dubbio le qualità di Dumfries. Il calciatore, com’è normale per calciatori che arrivano in Italia da campionati esteri, ha semplicemente vissuto un naturale periodo di adattamento ad una cultura, lingua e modo di intendere il calcio profondamente diversi. Inzaghi ha saputo lavorare sul ragazzo, infondendogli la fiducia necessaria per fare lo step-up necessario nel momento decisivo. La strada tracciata è quella giusta e l’Inter potrà finalmente godersi il “vero” Dumfries.