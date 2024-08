Dumfries vicinissimo al rinnovo. Un segnale controverso dall’Inter

Denzel Dumfries è molto vicino al rinnovo con l’Inter, ma una particolarità sul contratto diventa un segnale controverso per le prossime stagioni. La dirigenza fa qualcosa di anomalo.

RINNOVO – Dopo un anno dall’inizio delle trattative per il rinnovo di contratto finalmente sta arrivando la firma per Denzel Dumfries. L’esterno olandese si è convinto a rimanere un giocatore dell’Inter ed ha accettato le condizioni imposte dalla dirigenza. Tutto era cominciato dalla sua richiesta di 5 milioni di euro netti, oggi l’accordo si è chiuso sui 4 milioni. L’inizio di stagione comunque non è stato positivo: due partite su due l’ex PSV ha fatto ingresso dalla panchina senza incidere veramente.

Dumfries, segnale per il futuro arrivato!

ANOMALIA – La dirigenza sta comunque portando a termine una trattativa con una condizione anomala per il lavoro solito. Nel rinnovo di contratto ci sarà una clausola rescissoria di basso prezzo: sembra chiaro perciò che l’obiettivo numero uno era non perdere il giocatore a parametro zero come accaduto con Milan Skriniar. Da entrambe le parti non c’era questa grande voglia di continuare insieme, difatti la clausola rescissoria rimane un modo anche per attrarre altri club nelle prossime sessioni di mercato. Il matrimonio tra Inter e Dumfries continua, ma probabilmente ancora per poco. Chissà che non ci siano novità già nell’estate del 2025, che sarebbe dovuta essere quella della scadenza del suo attuale contratto.