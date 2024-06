Dumfries, rinnovo Inter più vicino? Rimane un problema per Inzaghi

Denzel Dumfries è impegnato a Euro 2024 con l’Olanda, e nel frattempo apre al rinnovo con l’Inter. Soluzione più che gradita a Simone Inzaghi, ma non definitiva per un problema di rosa.

SCENARI DIVERSI – Da diversi mesi Denzel Dumfries è il principale candidato alla cessione in casa Inter. Per certi versi, una perdita più facile da digerire rispetto ad altri big nerazzurri. E questa sessione di calciomercato sarebbe la più indicata per vendere l’olandese. In quanto il suo contratto con l’Inter scade a giugno 2025, e le trattative per un eventuale rinnovo si sono arenate nel corso della stagione. Salvo un’improvvisa apertura servita da Dumfries stesso, che nel frattempo sta disputando gli Europei con l’Olanda (di cui si conferma un pilastro). Uno scenario molto gradito ai nerazzurri, in primis a Simone Inzaghi, soprattutto se il numero 2 dovesse abbassare le sue pretese economiche (dai 5,5 inizialmente richiesti). Tuttavia, anche in caso di rinnovo di Dumfries, rimarrebbe un problema nella rosa dell’Inter.

VUOTO A DESTRA – A prescindere dall’eventuale permanenza di Dumfries, a destra l’Inter perderà di sicuro Juan Cuadrado, il cui contratto scade alla fine di questo mese. Pertanto rimarrebbe l’immarcescibile Matteo Darmian come alternativa da quella parte. Con Tajon Buchanan che sembra ormai orientato a fare l’esterno a piede invertito sull’altro lato, dove opera anche Federico Dimarco (e Carlos Augusto all’occorrenza). Pertanto l’Inter deve comunque muoversi per colmare un potenziale vuoto a destra. E in tal senso vanno i sondaggi su Matty Cash dell’Aston Villa e Dan Ndoye del Bologna (osservato anche ieri). L’eventuale rinnovo di Dumfries permetterebbe di non toccare l’undici Campione d’Italia, ma non risolverebbe il problema delle seconde linee a destra.