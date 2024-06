Dumfries, il rinnovo è un assist all’Inter: -1 priorità di mercato

Denzel Dumfries, impegnato con l’Olanda a EURO 2024, apre la porta all’Inter relativamente alla possibilità di un rinnovo contrattuale. Ipotesi che sarebbe un vero e proprio assist ai nerazzurri, che potrebbero togliere una voce dalla lista delle priorità di mercato.

APERTURA – Non è chiaramente ancora definito al 100% il futuro di Denzel Dumfries all’Inter, ma di certo le sue parole di apertura al rinnovo contrattuale danno un chiaro segnale sulla strada che potrebbe prendere nel suo prossimo futuro. Parole che sicuramente in casa nerazzurra non saranno passate inosservate, mentre si continua a lavorare per garantire a Simone Inzaghi la miglior rosa possibile in vista della prossima lunga stagione.

Dumfries, possibilità di rinnovo: per l’Inter una priorità in meno

LISTA – Quella dell’esterno destro è una delle voci nella lista delle priorità di mercato per l’Inter. Che riguardano naturalmente il secondo portiere (con Josep Martinez in testa) e un attaccante (Albert Gudmundsson, ma solo in caso di cessione di Marko Arnautovic). Riuscire a garantire la permanenza di Denzel Dumfries non solo farebbe contento Simone Inzaghi, che vorrebbe confermare in blocco il gruppo che lo scorso anno ha portato il ventesimo scudetto in bacheca. Ma anche la dirigenza, che non dovrebbe poi andare a cercare un nome per sostituirlo.

FUTURO DA DEFINIRE – Naturalmente resta ancora da capire se il rinnovo di Denzel Dumfries, alla fine, arriverà. Serve che il giocatore venga incontro alla società con le sue richieste economiche. E alla porta resta sempre l’idea Premier League, seppure al momento soltanto l’Aston Villa – che comunque la prossima stagione disputerà la UEFA Champions League nel suo nuovo formato – ha palesato il suo interesse per il giocatore. Il futuro resta ancora tutto da definire, ma soltanto dopo EURO 2024, dove Dumfries è impegnato con la sua Olanda. Poi ci sarà il tempo per sedersi al tavolo e definire le prossime mosse.