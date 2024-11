Dumfries e i rinnovi in casa Inter: ecco le nuove scadenze di contratto

Il rinnovo di Dumfries è una delle migliori notizie possibili in casa Inter in questo finale di 2024, anche se i contratti in scadenza nel 2025 non sono terminati. Da monitorare alcune situazioni specifiche, che ora potrebbero subire un aggiornamento nel giro di un paio di mesi

MILANO – Il rinnovo di Denzel Dumfries fino al 30 giugno 2028 modifica la situazione in casa Inter per quanto riguarda il tema contratti. L’esterno destro olandese, precedentemente in scadenza a fine stagione, torna a essere un asset per la società nerazzurra. Ciò si traduce in un valore di mercato riacquisito. Se prima il rischio era quello di svendere Dumfries a gennaio o perderlo a parametro zero e/o avere un separato in casa nell’ultimo semestre stagionale, adesso la situazione è cambiata. L’Inter “riacquista” il classe ’96 di Rotterdam con una triplice finalità.

Ufficiale: Dumfries rinnova con l’Inter fino al 2028!

RINNOVO DUMFRIES – Quali sono i tre motivi che hanno spinto l’Inter a presentare una nuova proposta contrattuale a Dumfries? Facile intuirlo. 1. Blindare uno dei punti di forza della squadra di Simone Inzaghi, dal momento che Dumfries – anche in virtù degli ormai 35 anni di Matteo Darmian – rappresenta un’importante risorsa nel ruolo di quinto destro. 2. Evitare beffe di calciomercato lasciando partire un asset a titolo gratuito prima di trovare un sostituto adeguato, che è comunque nei piani dell’Inter qualora si creasse l’occasione. 3. Mantenere in rosa un co-titolare in vista della Coppa del Mondo per Club FIFA, che si terrà tra giugno e luglio negli Stati Uniti d’America. Con una firma ogni rischio viene annullato. Il 28enne olandese, a 29 anni (li compirà il 18 aprile, ndr), farà parte della spedizione americana dell’Inter. Ma come cambia la situazione rinnovi in casa Inter dopo il prolungamento di Dumfries? Ecco la situazione attuale.

Inter, restano cinque calciatori in scadenza nel 2024

SCADENZA 2025 – Sistemato il fascicolo Dumfries – che segue Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan e proprio il già citato Darmian – l’Inter non ha ancora completato il giro di rinnovi. Restano in scadenza a giugno 2025 cinque tesserati. Due portieri, un difensore e due attaccanti. E la situazione appare piuttosto delineata. Non verrà prolungato il rapporto con il portiere rumeno Andrei Radu, che è già fuori sia dalla lista Serie A sia dalla lista UEFA. Stesso destino per l’attaccante argentino Joaquin Correa, che Inzaghi ha riproposto in campionato ma non in Champions League (non essendo iscritto in lista, ndr). Destinato ai saluti anche l’attaccante austriaco Marko Arnautovic, sebbene ci sia da affrontare il tema Coppa del Mondo per Club. Senza il già citato Correa, Inzaghi accetterà di presentarsi negli USA con solo tre punte di ruolo?

Calciomercato Inter: le mosse legate alla Coppa del Mondo per Club

PROSSIMI RINNOVI – Per ovviare al problema offensivo, in caso di addio simultaneo di Arnautovic e Correa, l’impressione è che l’Inter possa giocare di anticipo, sistemando il tutto… a gennaio. Il cambio in lista tanto per la Champions League quanto per la Coppa del Mondo per Club è previsto. E i nomi sul taccuino nerazzurro per il ruolo di quarta punta non mancano. Radu, Correa e Arnautovic in uscita, quindi. Al contrario, per il difensore olandese Stefan de Vrij – salvo sorprese – dovrebbe scattare l’opzione di prolungamento fino al 30 giugno 2026. Infine, discorso a parte per il terzo portiere. Il prodotto del vivaio Raffaele Di Gennaro quasi sicuramente firmerà un nuovo contratto con l’Inter, che nella prossima stagione potrebbe impiegarlo anche in Serie C come “balia” per i giovani estremi difensori dell’Inter Under-23, progetto in cantiere e ormai (si spera…) pronto al lancio. Il ruolo di terzo portiere in Prima Squadra è destinato a cambiare in caso di allestimento della seconda squadra. L’avvicendamento tra l’esperto Di Gennaro e un profilo più giovane sarà graduale, eventualmente. Situazione da monitorare, quindi. Dopo il fresco rinnovo di Dumfries, ecco come cambia la lista delle scadenze di contratto in casa Inter.

Scadenza di contratto Inter: la situazione dopo il rinnovo di Dumfries

30 giugno 2025:

– Raffaele DI GENNARO

– Andrei RADU

– Stefan DE VRIJ

– Joaquin CORREA

– Marko ARNAUTOVIC

30 giugno 2026:

– Yann SOMMER

– Francesco ACERBI

– Matteo DARMIAN

– Henrikh MKHITARYAN

30 giugno 2027:

– Federico DIMARCO

– Hakan CALHANOGLU

– Mehdi TAREMI

30 giugno 2028:

– Alessandro BASTONI

– Benjamin PAVARD

– CARLOS AUGUSTO

– Denzel DUMFRIES

– Tajon BUCHANAN

– Kristjan ASLLANI

– Piotr ZIELINSKI

– Davide FRATTESI

– Marcus THURAM

30 giugno 2029:

– JOSEP MARTINEZ

– Yann BISSECK

– Tomas PALACIOS

– Nicolò BARELLA

– LAUTARO MARTINEZ