Dumfries rinnoverà con l’Inter: un segnale chiaro per il futuro

Denzel Dumfries è ormai a un passo dal rinnovare il proprio contratto con l’Inter. Il contenuto della futura intesa ci consente di fare un ragionamento sulla volontà dei nerazzurri.

L’INTESA – Denzel Dumfries si accinge a prolungare il suo contratto con l’Inter fino al 2028. Il terzino olandese si è convinto di proseguire la propria esperienza con i nerazzurri, accettando l’idea di scendere a compromessi con la società meneghina sulla cifra dell’ingaggio da garantirgli. Rispetto all’idea di percepire oltre 5 milioni di euro netti, l’ex PSV si è deciso ad accettare un’offerta intorno ai 4 milioni di euro a stagione.

Dumfries resterà all’Inter: i nerazzurri vincono doppiamente

DOPPIA VITTORIA – Oltre ad aver avuto la meglio in merito alla cifra da garantire annualmente a Dumfries, l’Inter ha potuto anche fregiarsi di un’altra vittoria non secondaria. L’olandese, infatti, si è alla fine orientato a non inserire una clausola rescissoria nel proprio contratto con i meneghini. Una novità che ribadisce l’indisponibilità dei nerazzurri a perdere il controllo sul futuro del classe 1996. Escludendo tale clausola, infatti, l’Inter può far leva su una posizione negoziale più vantaggiosa rispetto a quella che si sarebbe manifestata in caso di fissazione di una cifra per la sua cessione. Ora, ci si attende che il campo possa dare il responso auspicato. Dumfries e l’Inter: una storia che non è destinata a concludersi nel breve.