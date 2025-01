Dumfries fa ricredere tutti: adesso è lui l’attaccante in più dell’Inter!

San Siro urla ancora il nome di Denzel Dumfries. Chi si sarebbe aspettato un rendimento così dell’olandese? Adesso è lui la soluzione offensiva in più per l’Inter di Simone Inzaghi.

IL VATE – Simpaticamente soprannominato “Il Vate” sui social network, Denzel Dumfries fa letteralmente impazzire i tifosi interisti. Colui che non è mai riuscito davvero del tutto ad entrare nelle grazie della tifoseria nerazzurra, anche per via di stagioni costituite da luci ed ombre e prestazioni non sempre convincenti, fa ricredere tutti nel 2025. A dir la verità, già nel finale del 2024 l’olandese ha dimostrato di essere in forma, tornando ad essere quasi sempre la prima scelta di Simone Inzaghi sulla fascia destra. Contro l’Empoli arriva la conferma: è Dumfries adesso l’attaccante in più di cui l’Inter, spesso, sembra aver bisogno quest’anno.

INVOCATO – A metà gennaio l’olandese è già a quota sette gol (con l’aggiunta di due assist firmati), in tutte le competizioni. Numeri difficili da immaginare per un difensore, soprattutto come Dumfries. Il numero due dell’Inter, seppur quasi sempre affidabile, in passato ha peccato in determinazione e convenzione. Adesso, però, il laterale ha attivato quella marcia in più, che gli permette di viaggiare ad alte frequenze. E San Siro, festoso, invoca il suo nome per la seconda partita consecutiva: prima col gol al Bologna e dopo con quello messo a segno ieri sera contro l’Empoli. Per non dimenticare, poi, la doppietta decisiva nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. Prima di allora Dumfries aveva segnato in campionato anche contro Monza, Juventus e Lazio.

RISTRETTEZZE – Lautaro Martinez ha spezzato il digiuno ed è tornato il bomber che tutti noi interisti ben conosciamo. È stato proprio l’argentino, infatti, a sbloccare la ventunesima giornata di campionato contro l’Empoli. Tuttavia, quest’anno le difficoltà in fase offensiva si sentono e non poco: la prestazione di Mehdi Taremi di ieri sera ne è un esempio emblematico. Come anche l’infortunio di Joaquin Correa e i pochi minuti di Marko Arnautovic che gli impediscono di trovare la forma adeguata. Guardando alle ristrettezze delle alternative offensive, Inzaghi non può che essere fiero del suo Dumfries, che diventa una soluzione preziosissima in questo momento della stagione dell’Inter.