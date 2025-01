Dumfries si è preso l’Inter a suon di gol! Uomo in più in fase avanzata

Denzel Dumfries è andato nuovamente a segno nella sfida casalinga in cui l’Inter ha superato l’Empoli con il punteggio di 3-1. Il suo 2025 è per ora magico.

CHE PARTENZA – Denzel Dumfries rappresenta il valore aggiunto della fase offensiva dell’Inter in questo 2025 appena iniziato. Il calciatore olandese si è disimpegnato in maniera ottimale nell’ultima sfida di Serie A dei nerazzurri, vinta contro l’Empoli per 3-1. La rete da lui siglata è stata la quarta nel mese di gennaio, la settima in stagione. Ma le prestazioni dell’olandese sono da top player anche per la costanza di rendimento da lui mostrata nel corso di ogni incontro, mostrandosi efficace in fase avanzata e attento in difesa.

Dumfries e la mentalità mostrata all’Inter: terzo fattore che incide sul suo valore

CATTIVERIA AGONISTICA – Alle specifiche componenti tecniche e tattiche legate alle prestazioni di Dumfries con l’Inter si aggiunge la mentalità con cui il nerazzurro approccia a una gara. Il calciatore olandese rappresenta il prototipo di calciatore di cui ogni squadra che punta a vincere trofei importanti. Con la sua cattiveria agonistica, la sua inclinazione al lavoro e al sacrificio, l’ex PSV è oggi una pedina di cui il tecnico Simone Inzaghi non può fare minimamente a meno.

IL RINNOVO – Il fatto che le parti abbiano coronato la propria intesa con il recente rinnovo contrattuale fino al 2027 è la logica conseguenza della volontà che le parti hanno sempre manifestato nei mesi precedenti. Come confermato dallo stesso Dumfries a InterTV nel post-partita di Inter-Empoli: Sono molto felice di poter segnare e aiutare la squadra. Per il rinnovo stavamo parlando da tanto tempo, ma sono sempre stato tranquillo perché ho sempre voluto rimanere qui. Da entrambe le parti c’era la piena volontà di proseguire insieme.