Dumfries, possibile esordio dal 1′ in Inter-Real Madrid grazie a un incastro

Denzel Dumfries si candida a una maglia da titolare in Inter-Real Madrid (mercoledì alle 21). L’esterno olandese potrebbe essere infatti favorito da una serie di incastri nella formazione nerazzurra.

INFORTUNI D’AIUTO – Denzel Dumfries deve ancora trovare la prima maglia da titolare con l’Inter. Al momento il nuovo numero 2 nerazzurro è fermo a 29 minuti in stagioni: sei all’esordio col Genoa, ventitre oggi in casa della Sampdoria. Tuttavia mercoledì, alla prima di Champions League contro il Real Madrid, l’esterno olandese si candida alla partenza dal 1′. E a favorirlo è un incastro figlio dei recenti infortuni.

INCASTRO DI FORMAZIONE – Finora Simone Inzaghi ha sempre schierato Matteo Darmian sulla fascia destra. Tuttavia contro il Real Madrid il numero 36 potrebbe dover cambiare ruolo. Tutto dipenderà dalle condizioni di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, che verranno valutate nei prossimi giorni. In caso di doppio forfait, Darmian potrebbe quindi scalare nella posizione di centrale sinistro della linea a tre di difesa. Liberando così la corsia destra per Dumfries, che non vede l’ora di partire titolare con la maglia dell’Inter, fortemente voluta in estate.