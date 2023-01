Dumfries, poco spazio e tante voci di mercato. Fiducia in evidente calo

Per Denzel Dumfries il ritorno a Milano è stato quasi amaro. Non sono arrivate occasioni importanti, Simone Inzaghi sta prendendo altre scelte. La tendenza si dovrebbe proporre anche in Coppa Italia contro il Parma.

PANCHINA – Denzel Dumfries è uscito assolutamente in modo positivo dal mese di Mondiali in Qatar. L’esterno ha segnato un gol, ha fatto diversi assist ed è stato protagonista di un’Olanda fermata solamente dall’Argentina ai calci di rigore. Il calciatore pensava a prospettive diverse al rientro a Milano, ma le scelte di Simone Inzaghi lasciano l’amaro in bocca. L’Inter ha giocato 2 partite fino ad adesso, totalizzando 4 punti e ottenendo un importante successo contro il Napoli. In entrambe le occasioni, Matteo Darmian è partito da titolare, segnando un gol e risultando uno dei migliori nella vittoria di San Siro con la squadra di Luciano Spalletti. Con l’ex Parma Kvicha Kvaratskhelia ha avuto poco spazio, la mossa di Inzaghi ha funzionato e ha portato importanti risposte.

Dumfries, tendenza da evitare

TENDENZE – Una tendenza quindi si potrebbe riproporre in serata. Denzel Dumfries è in ballottaggio con un altro esterno, Raoul Bellanova (vedi articolo). Il calciatore in prestito dal Cagliari ha trovato spazio durante le amichevoli, ma non ha ancora avuto un minuto in queste partite. Contro il Parma in Coppa Italia Simone Inzaghi sta pensando al giovane classe 2000, penalizzando ancora una volta Dumfries. Sull’olandese forse pesano le voci di mercato, ma un tale approccio non può portare evidentemente a risultati positivi. L’esterno ex Psv Eindhoven non sta disputando una stagione allo stesso livello della scorsa, ma c’è bisogno della sua fisicità e della sua potenza sulla fascia. Nonostante l’errore di Monza, Dumfries potrebbe essere una carta in più in questa seconda parte di stagione. La fiducia del calciatore è in evidente calo, l’Inter dovrebbe evitare di perdere anche il suo esterno titolare.