Dumfries, piccolo passo indietro. Ma anche il Picco non ha aiutato

L’Inter ha vinto 3-1 sul campo dello Spezia e tutti sono stati più che positivi tranne Denzel Dumfries. L’olandese ha fatto un piccolo passo indietro rispetto alle prestazioni solite, ma anche il campo del Picco non ha aiutato il giocatore nerazzurro.

PASSO INDIETRO – Ci aveva abituati troppo bene Denzel Dumfries. L’olandese ha fatto contro lo Spezia un piccolo passo indietro rispetto alle solite prestazioni ma i motivi sono molteplici: tante fatiche, uno Spezia arroccato dietro e…un campo davvero limitante. Il Picco infatti è uno stadio molto piccolo con le dimensioni del terreno di gioco ridotte e questo non agevole le caratteristiche di Dumfries. L’olandese è devastante in campo aperto ma se il campo non c’è fa fatica. L’1vs1 non è il suo punto forte e quindi, se gli viene chiusa la strada della corsa in verticale, va in difficoltà. L’Inter però non è preoccupata: Dumfries ha avuto solo un passo a vuoto.