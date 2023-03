Dumfries, conviene pensare al piano B: così difficile trovare acquirenti

Il piano dell’Inter per il mercato estivo in uscita è da tempo quello di cedere Denzel Dumfries. Ma dopo la partita contro lo Spezia (vedi pagelle) sembra sempre più chiara la necessità di trovare un piano B: con queste prestazioni trovare un acquirente sarà difficile.

CESSIONE IMPORTANTE – Da tempo Denzel Dumfries è l’indiziato principale per lasciare l’Inter in estate. Anche e soprattutto a causa della necessità della società nerazzurra di risanare il proprio bilancio. Una scelta che, però, sembra essere destinata a essere rivalutata. Le prestazioni di questa stagione, ultima quella di ieri contro lo Spezia, difficilmente infatti stanno portando l’esterno olandese a rendersi appetibile per le big europee. Di sicuro non alle cifre che si ipotizzavano settimane fa, attorno ai 60 milioni di euro. Al momento la gestione di Dumfries e le sue prestazioni non lasciano molti spiragli per offerte di mercato. Benché meno di una determinata importanza economica.

PIANO B – Per questo è necessario che l’Inter pensi al piano B se la cessione di Dumfries non dovesse andare in porto. Prima di tutto bisognerà assicurarsi la permanenza in Champions League anche per la prossima stagione, senza la quale il valore dei giocatori è destinato sicuramente a diminuire. Poi servirà capire quale cessione potrebbe essere la meno dolorosa e la più redditizia per le casse della società. Come detto Dumfries con le sue prestazioni non sembra stia portando acqua al mulino dell’Inter (e anche al suo), con altri nomi al vaglio per la cessione. Uno su tutti Marcelo Brozovic. Ma occhio anche alla situazione di Alessandro Bastoni, la cui situazione contrattuale si sta sviluppando come quella di Milan Skriniar.