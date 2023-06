Dumfries, partita di contenimento col Manchester City? L’idea

Uno dei compiti più ardui nella gara dell’Inter contro il Manchester City sarà quello di Denzel Dumfries. Dalle sue parti giocherà Jack Grealish ma non solo, sarà una partita di contenimento? L’idea è questa.

DIFESA – Jack Grealish sulla fascia destra, ma anche Ilkay Gundogan che si inserisce in quella zona di campo per colpire come meglio riesce. La sua mira nelle ultime settimane sembra non sbagliare, per questo c’è bisogno di grandissima attenzione. Denzel Dumfries avrà l’arduo compito di gestire i due campioni del Manchester City. Simone Inzaghi e tutta l’Inter si affidano all’esterno olandese, che avrà un minor compito di offendere rispetto a Federico Dimarco sulla sinistra. Grealish difensivamente soffre, perciò anche rimanere alto come fatto da Wan Bissaka del Manchester United nella finale di FA Cup può risultare un’ulteriore soluzione. Serve coraggio, serve spazio ma soprattutto la volontà di non chiudersi per 90 minuti nella propria metà campo. Inzaghi non lo ha mai fatto, a Dumfries la responsabilità della sua scelta sulla destra.