Dumfries ora deve dare risposte: altro inizio dal 1′ contro il Lecce

Denzel Dumfries è chiamato a dimostrare di essere ancora un giocatore utile per l’Inter. L’olandese partirà dal 1′ anche contro il Lecce

NUOVA CHANCE – Dopo la partita contro il Bologna, Denzel Dumfries giocherà la seconda partita da titolare di fila contro il Lecce. Complice le condizioni precarie di Skriniar, che probabilmente gli impediranno di scendere in campo contro i pugliesi, Simone Inzaghi riproporrà Matteo Darmian nel ruolo di braccetto difensivo. Di conseguenza, a prendere il posto del numero 36 sulla fascia destra sarà l’olandese. ll numero 2 nerazzurro, da un po’ di tempo a questa parte, è l’ombra del buon giocatore che si è visto l’anno scorso.

FIDUCIA DA RITROVARE – L’ex PSV stupisce in negativo per insicurezza: ormai sono rare le volte in cui tenta di saltare l’uomo, preferendo sempre l’appoggio al compagno. Eppure, il numero 2 ha più volte dimostrato di avere nelle sue corde la progressione e la forza fisica, doti che non si stanno venendo da qualche mese a questa parte. Inzaghi ha bisogno di ritrovare mentalmente il classe ’96, che dopo il Mondiale – tolta la buona prestazione con il Napoli – non è riuscito a fornire prestazioni sufficienti. Per raggiungere i traguardi prefissati, ai nerazzurri servirà ritrovare la miglior versione dell’olandese, quella che l’anno scorso si è mostrata spesso decisiva.