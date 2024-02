Dumfries, obiettivo recupero con l’Inter: Roma tra le vittime preferite

Sta ricominciando a mettere minuti nelle gambe Denzel Dumfries, che nell’ultimo periodo ha visto poco il campo anche a causa di un affaticamento muscolare non ancora completamente superato. L’obiettivo per Roma-Inter è il recupero completo, anche perché i giallorossi sono fra le sue vittime preferite.

VOGLIA DI ESSERCI – Al di là delle malelingue che pensano a un problema di tipo contrattuale alle spalle del minutaggio di Denzel Dumfries, il vero motivo delle sue panchine è dovuto a un problema muscolare che continua a infastidirlo. Nelle ultime partite l’olandese ha ricominciato a prendere confidenza con il campo e minutaggio, come mostra anche la mezz’ora finale disputata a San Siro contro la Juventus. Il suo completo recupero è fondamentale per dare respiro a Matteo Darmian, soprattutto nel periodo che sta per arrivare, caratterizzato dal ritorno della Champions League. Per Dumfries, inoltre, Roma-Inter non è una gara come le altre. I giallorossi, infatti, sono fra le sue vittime preferite: quattro gli incroci in campionato, due i gol segnati, oltre a un assist. Insomma, averlo a disposizione per la sfida allo stadio Olimpico sarebbe un vantaggio. Ma senza forzare.