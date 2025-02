Dumfries nuova certezza di Inzaghi: a destra è insostituibile

Nel corso della stagione Dumfries è diventato un elemento imprescindibile per Inzaghi. Infatti l’olandese è una presenza fissa sulla fascia destra, che non manca mai in campo.

IMPORTANZA ACCRESCIUTA – Denzel Dumfries ha sempre avuto un ruolo importante nell’Inter di Inzaghi. Pur tra alti e bassi, il contributo dell’olandese sulla destra è sempre stato prezioso, in primis per la sua unicità nell’impatto fisico. In questa stagione però c’è stato un passo avanti. E la dimostrazione sta nel fatto che è diventato insostituibile.

PRESENZA FISSA – Il numero due ha iniziato la stagione da riserva sulla fascia destra, alternandosi con Darmian. Da novembre però la situazione è cambiata. I maliziosi direbbero grazie al rinnovo, ma non è solo questo. Da Inter-Venezia infatti Dumfries ha saltato solo tre partite in tutte le competizioni. Una per squalifica. Tre su ventiquattro. Per di più in queste ventuno presenze ne ha fatte venti da titolare, subentrando solo in Coppa Italia con l’Udinese. Per finire, nelle venti da titolare è stato sostituito solo quattro volte, disputando quindi quasi sempre l’intera gara. Una continuità unica, anche a livello fisico. Un’affidabilità totale, che lo rende di fatto un insostituibile di Inzaghi.