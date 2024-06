Dumfries nota stonata dell’Inter? Due opzioni all’orizzonte

Denzel Dumfries rischia di essere l’unica nota stonata di un’estate di rinnovi in casa Inter. L’agente dell’olandese ha un incontro in programma con la dirigenza, due opzioni all’orizzonte.

SCELTE – Denzel Dumfries ha il contratto in scadenza a giugno del 2025, tra l’altro nel periodo che coincide con la partecipazione dell’Inter al grande Mondiale per Club negli Stati Uniti. L’agente dell’olandese ha un incontro in programma prossimamente con la dirigenza per capire se ci sono i margini per prolungare. Sarebbe ideale avere ancora l’esterno ex PSV, perché è comunque stato uno dei simboli dell’Inter ‘inzaghiana‘ nata tre anni. C’è però il rischio che diventi l’unica nota stonata tra i rinnovi in via di definizione di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella.

Dumfries, un rischio con l’Inter

ADDIO? – L’addio di Milan Skriniar a parametro zero verso il PSG ha lasciato sconcertata la dirigenza, che si è ripromessa di evitare da quel momento in poi situazioni di questo tipo. Nessuno sarà portato a meno di un anno dalla scadenza del contratto, nessuno avrà la possibilità di giocare tramite il suo agente alla ricerca di ingaggi al rialzo. Dumfries perciò ha due possibilità: rinnovare a meno dei 5 milioni di euro a stagione che aveva chiesto qualche mese fa oppure trovare una squadra che porti al club nerazzurro almeno 30 milioni per il cartellino. Non ci sono altre vie all’orizzonte, la certezza è che l’olandese a settembre non arriverà con il contratto in scadenza nel 2025 con la maglia dell’Inter.