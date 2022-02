Dumfries nota positiva di Inter-Milan: l’olandese è davvero cresciuto

La prestazione di Denzel Dumfries è stata sicuramente una nota positiva per l’Inter nella sconfitta col Milan. L’olandese ha dimostrato di essere cresciuto.

PARTITA SOLIDA – Una nota positiva per l’Inter nella sconfitta col Milan è sicuramente la prestazione di Dumfries. Inzaghi lo ha schierato da titolare in un big match, ma soprattutto contro un avversario di altissimo profilo come Theo Hernandez. E l’olandese ha risposto sul campo, dando un importante segnale di crescita.

PRESENZA NEL GIOCO – Dumfries ha messo insieme 54 tocchi, secondo della squadra dopo Brozovic, che potete vedere in questa grafica di Whoscored:

Evidente il suo contributo offensivo. L’olandese è stato un pericolo costante sulla fascia destra. Si è proposto sia in appoggio che attaccando lo spazio. Risultando efficace sia coi tagli che palla al piede. I 33 passaggi sono praticamente il doppio della sua media di 16,7 a gara. E le sue conclusioni sono state praticamente le pù pericolose dell’intera squadra.

GIOCATORE CRESCIUTO – Dumfries non aveva un compito facile. La fascia sinistra del Milan vede due giocatori qualitativi, veloci, capaci di partire da ogni distanza. Il numero 2 non si è fatto intimidire, risultando preciso nei movimenti. Sia offensivi che difensivi. Una prova di maturità che testimonia la crescita del giocatore. Che ora è un titolare affidabile, anche nelle prove più delicate.