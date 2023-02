Dumfries non incide in Bologna-Inter. Ma il futuro resta da scrivere

Denzel Dumfries non ha inciso in Bologna-Inter. L’olandese, titolare al Dall’Ara, ha offerto una prova priva di acuti o di qualsiasi tipo di iniziativa. Il futuro, intanto, è ancora tutto da scrivere

OBIETTIVI – Nell’Inter sconfitta a Bologna spicca, in negativo, la prestazione di Denzel Dumfries. L’olandese è protagonista di una prova “fantasma”: sulla destra l’olandese non riesce ad essere pericoloso in avanti. In difesa concede a Cambiaso diverse sgroppate indisturbate, con l’esterno felsineo che è stato una spina nel fianco per tutta la durata del match. I diversi errori di posizionamento difensivo, non una novità per l’ex PSV, ed il giallo rimediato gli sono costati poi la panchina a metà del secondo tempo.

FUTURO – Dumfries non riesce più ad essere un fattore nell’Inter di Inzaghi. L’involuzione rispetto alla scorsa stagione è evidente: la produzione offensiva è ferma al solo gol col Lecce della prima di campionato e la sensazione è che il difensore sia oramai un’alternativa a Darmian. Il futuro di Dumfries, quindi, potrebbe essere lontano da Milano: i nerazzurri hanno necessità di vendere e l’olandese, non più indispensabile, potrebbe essere il calciatore giusto da “sacrificare”.