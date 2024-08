Dumfries, ora nessun ostacolo: countdown al rinnovo con l’Inter

Nessun ostacolo rimasto tra l’Inter e Denzel Dumfries per il rinnovo del suo contratto. Con il rientro ad Appiano Gentile dopo le fatiche a EURO 2024, adesso l’olandese è pronto per mettere nero su bianco l’accordo con i nerazzurri.

TEMPI RAGGIUNTI – Denzel Dumfries si prepara a rinnovare il suo contratto con l’Inter, uno dei temi più caldi in casa nerazzurra negli ultimi mesi. La decisione di proseguire in nerazzurro è ormai chiara ed è anche un vantaggio proprio per il club, che può così concentrarsi su altre necessità di mercato. Come, per esempio, l’attacco, come ha mostrato l’amichevole di ieri contro il Pisa. L’accordo è arrivato già durante la competizione estiva per nazionali, ora si può metterlo nero su´bianco. Il tutto grazie al ritorno ad Appiano Gentile dell’olandese, insieme al connazionale Stefan de Vrij.

Dumfries, conto alla rovescia per il rinnovo con l’Inter

FUTURO – Sarà quindi sempre Denzel Dumfries il padrone della fascia destra nerazzurra. Che vedrà alle sue spalle, come vice, Matteo Darmian. E bisognerà, naturalmente, capire quello che sarà l’eventuale ruolo di Issiaka Kamate alle loro spalle. In ogni caso l’annuncio del rinnovo è previsto per la prossima settimana e sarebbe il secondo, dopo quello già siglato a inizio giugno con Nicolò Barella. E in attesa, naturalmente, del grande annuncio relativo al capitano Lautaro Martinez.