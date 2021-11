Dumfries, nelle ultime sfide minutaggio ridotto. Chance in Venezia-Inter?

Denzel Dumfries è un po’ “sparito dai radar” nelle ultime uscite dell’Inter. Per l’esterno olandese però, Venezia-Inter in programma domani sera, potrebbe rappresentare l’occasione del riscatto

0 MINUTI – Denzel Dumfries nelle ultime sfide disputate dall’Inter ha trovato poco, pochissimo spazio. L’esterno olandese, infatti, tra Napoli e Shakhtar Donetsk, ha totalizzato 0 minuti dopo averne giocati “solo” 14′ contro il Milan prima della sosta. Numeri impietosi per l’acquisto estivo che non avrebbe dovuto far rimpiangere Hakimi sulla corsia di destra. Inzaghi, però, potrebbe decidere di dare una nuova chance dal 1′ al numero 2 nerazzurro in Venezia-Inter, sfida in programma domani sera alle 20:45.

NUOVA CHANCE – Sulla stagione di Dumfries pesa, inevitabilmente, l’errore macroscopico in Inter-Juventus ed una serie di prestazioni non positive viste sia in campionato che in Champions League. Il calciatore potrebbe aver risentito delle critiche ricevute, considerando che, nelle sue prime uscite con la nuova maglia, a “testa libera”, l’olandese non aveva mai sfigurato, anzi. In maniera simile a quanto fatto con Calhanoglu, in grande spolvero da un mese a questa parte, Inzaghi dovrà lavorare sulla testa del calciatore, per renderlo a tutti gli effetti una parte integrante del nuovo corso nerazzurro.