Dumfries, con il Lecce a due velocità: ripartire dal secondo tempo

Denzel Dumfries nella partita contro il Lecce della scorsa domenica ha mostrato due velocità. Male nel primo tempo, molto bene nella ripresa. Con tanto di assist per Lautaro Martinez. Proprio da qui deve ripartire l’olandese per rilanciare la sua stagione.

DUE VELOCITÀ – Sembrano due partite totalmente diverse quelle giocate da Denzel Dumfries nel primo e nel secondo tempo della vittoria per 2-0 di domenica sul Lecce. Nei primi 45 minuti l’olandese ha deluso tantissimo, con una prestazione pienamente insufficiente. Che ha riscattato alla grandissima nella ripresa, con una prestazione più che convincente condita anche dall’assist per il 2-0 di Lautaro Martinez. Lampi del vero Dumfries, quello apprezzato a larghi tratti specialmente nella scorsa stagione e che ha attirato su di sé gli occhi delle big europee. Tanto da diventare il principale indiziato a essere ceduto nel mercato estivo.

RIPARTENZA – Denzel Dumfries deve ripartire da qui, specialmente ora che Milan Skriniar sembra ormai sempre più fuori dai radar dell’Inter. Con Matteo Darmian nella posizione di terzo di difesa, per l’olandese è tempo di confermarsi il titolare della fascia destra nerazzurra. Tornando a mostrare tutte le qualità. Anche con il sostegno dei compagni, come il bellissimo gesto di Lautaro Martinez che – dopo l’assist dello stesso Dumfries per la rete che ha chiuso la partita di San Siro – ha invitato il pubblico ad applaudire e sostenere il giocatore. Un po’ ciò che successe la scorsa stagione, quando fu Danilo D’Ambrosio nella trasferta di Empoli a sostenere il compagno in seguito alle critiche per il rigore causato contro la Juventus.

