Dumfries, la sua scelta è (ancora) l’Inter: Euro 2024 spartiacque decisivo?

Dumfries è impegnato in Germania con l’Olanda che ha esordito a Euro 2024 battendo la Polonia in rimonta. L’esterno olandese è tornato oggi a parlare del suo futuro all’Inter e del rinnovo di contratto in ballo ormai da mesi. Il giocatore conferma quanto detto tempo fa da Ausilio ma senza dare certezze

RIVALITÀ – Denzel Dumfries ha vinto uno scudetto con l’Inter, quello della seconda stella, e adesso è concentrato su Euro 2024 dove ha esordito nel migliore dei modi con la sua Olanda battendo la Polonia in rimonta. L’esterno olandese ha parlato oggi di svariati temi, tra i quali la rivalità con Theo Hernandez, prossimo avversario proprio in Germania ma anche il suo futuro in nerazzurro.

NIENTE DA ESCLUDERE – Non è un segreto ormai che Dumfries stia discutendo da mesi del suo rinnovo di contratto con l’Inter. Rinnovo che a un certo punto sembrava quasi impossibile per una distanza eccessiva tra l’offerta del club nerazzurro e la richiesta dell’entourage. Poi qualcosa è cambiato e dunque è ancora possibile che si trovi una quadra. A rafforzare questa idea ci pensa lo stesso olandese che ai microfoni di gianlucadimarzio.com non esclude una sua eventuale permanenza ma nemmeno un addio.

Dumfries-Inter, futuro ancora da decifrare: per ora ogni pista rimane aperta

VOLONTÀ – Dumfries vuole rimanere all’Inter, come disse tempo fa Piero Ausilio. L’olandese conferma il suo amore per l’Inter e la sua volontà di proseguire il percorso, ma nello stesso tempo non si sente di escludere nulla: «Futuro ancora all’Inter? Penso di sì. L’Inter è davvero un grande club di cui io sono innamorato. La gente e i compagni di squadra sono come una famiglia per me. Io mi sento a casa all’Inter. Da tempo stiamo discutendo del mio rinnovo ma il club era in difficoltà economiche. Poi ora come tutti sanno il club ha cambiato proprietario. Ma durante gli Europei o magari dopo vediamo quello che accadrà».

RISCHI – Per Dumfries dunque tutto è possibile. Certezze ora come ora non ce ne sono, ma solitamente in questi casi prevale la volontà del calciatore. L’impressione è che le parti si aggiorneranno solo dopo gli Europei quando le idee potrebbero essere più chiare. Naturalmente l’Inter corre il ‘rischio’ di ritrovarsi un Dumfries svalutato qualora dovesse disputare un Europeo deludente oppure, al contrario, un Dumfries molto richiesto con conseguenti possibili esigenze differenti da parte dell’entourage. Insomma, questa è l’ennesima fase di stallo di un rinnovo che rimane in ballo ma senza alcuna certezza.