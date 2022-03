Dumfries, la freccia olandese nella bolgia di Anfield

L’Inter vola a Liverpool per affrontare i Reds di Klopp e sognare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Titolare sarà ancora Denzel Dumfries. L’olandese ormai si è preso la fascia destra e dovrà dimostrare di poter stare anche in questi palcoscenici.

MATURITA’ – L’Inter è chiamata alla grande impresa questa sera contro il Liverpool. Servirà vincere cn almeno due gol di scarto per volare ai tempi supplementari e poi sperare nei rigori. Inzaghi prepara al meglio questa sfida e sulla corsia destra si affiderà a Denzel Dumfries. L’olandese è ormai il titolare della fascia destra dell’Inter conquistata a suon di ottime prestazioni e comportamenti sempre più da leader. Contro la Salernitana è tornato importante anche in zona bonus e ora Dumfries, in un palcoscenico come la Champions League, deve confermare la crescita avuta in questi ultimi mesi. Inzaghi si fida di lui e Dumfries dovrà sgroppare su e giù per tenere a bada la difesa del Liverpool.