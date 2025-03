Dumfries ira di Dio, anche in Feyenoord-Inter un dato di fatto!

Implacabile Dumfries, che ha sfoderato l’ennesima prestazione da urlo della sua stagione. Stavolta nell’ottavo tra Feyenoord e Inter.

IMPRESCINDIBILE – Un’ira di Dio, ma ormai non stupisce più. Ennesima prova da incorniciare di Denzel Dumfries, che ha chiuso la partita tra Feyenoord e Inter tra i migliori in campo. E non è di certo la prima volta. L’olandese, anche a casa sua (nato a Rotterdam e cresciuto calcisticamente nei rivali dello Sparta), è stato una continua spina nel fianco per la squadra di Robin van Persie. Lo spagnolo Hugo Bueno ha visto i sorci verdi sia nella prima che nella seconda frazione di gioco. Dumfries è il giocatore più in forma di questa Inter, un’arma in più: in poche parole è diventato un elemento imprescindibile per Simone Inzaghi. Nelle ultime venti partite giocate tra tutte le competizioni, non è mai praticamente uscito fuori: sedici volte ha giocato dal primo fino all’ultimo minuto.

Dumfries vola pure in Feyenoord-Inter, che parabola!

PARABOLA ASCENDENTE – Una crescita esponenziale quella di Dumfries, partito ad inizio stagione col freno tirato, vista anche la questione contrattuale, ma che da novembre in poi ha avuto una parabola sempre più ascendente. Sono otto i gol in stagione per l’ex esterno del PSV Eindhoven, più un assist. Anche ieri al de Kuip in Feyenoord-Inter ha sfoderato l’ennesima prestazione da cavallo imbizzarrito. E non è una blasfemia dire che al momento Dumfries sia uno dei migliori giocatori del suo ruolo in circolazione. Un giocatore che si esalta nelle grandi coppe europee, un valore aggiunto per Inzaghi.