Dumfries tra i possibili cambi di Inzaghi? Sostituto per Torino-Inter

Denzel Dumfries torna da una sosta per le nazionali che lo ha visto scendere in campo sia contro la Francia, sia per 90 minuti nell’importante vittoria in trasferta contro la Grecia. Per questo motivo in Torino-Inter potrebbe essere sostituito, considerando anche le condizioni di Matteo Darmian.

POSSIBILE CAMBIO – Denzel Dumfries potrebbe essere uno dei giocatori fuori dalla formazione iniziale di Simone Inzaghi per Torino-Inter. L’olandese arriva da 62 minuti giocati contro la Francia e 90 (più recupero) nella trasferta contro la Grecia. Ecco perché il tecnico potrebbe puntare su Matteo Darmian, che ha sì disputato 90 minuti nella vittoria per 4-0 dell’Italia contro Malta, ma è poi rimasto a riposo nel 3-1 contro l’Inghilterra. Una condizione maggiore, quindi, quella che garantirebbe l’azzurro, che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto proprio al posto di Denzel Dumfries. Il tutto, considerando anche naturalmente il quadro generale, che vede l’Inter con un impegno ogni tre giorni.