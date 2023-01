Dumfries, così non va! In Inter-Parma prestazione anonima dell’olandese

Denzel Dumfries è tra i peggiori in campo in Inter-Parma (2-1 DTS). In Coppa Italia l’olandese fornisce una prestazione anonima.

DUE INVISIBILE – Denzel Dumfries trova la prima maglia da titolare del 2023 in Inter-Parma. Ma il laterale olandese delude ampiamente le aspettative. Aveva l’occasione per cancellare la brutta serata di Monza (autore dell’autogol decisivo), ritrovando anche il posto dal 1′. Ma in poco più di un’ora (esce al 66′ per Raoul Bellanova) si fa vedere poco sulla corsia di destra. E partecipa maldestramente alla manovra nerazzurra. E non si capisce se sia perché ancora in ripresa, dopo il rientro affaticato dai Mondiali in Qatar. O se le crescenti voci di mercato stiano togliendo concentrazione. L’unica cosa certa è che l’Inter sta perdendo la sua certezza a destra.

ANALISI DELLA PARTITA – Consultando il report della Lega Serie A, i numeri di Dumfries in Inter-Parma testimoniano il suo approccio pigro alla gara. L’olandese tocca 68 palloni in 66 minuti, il terzo dato più basso dopo Henrikh Mkhitaryan (uscito anche lui al 66′) e Joaquin Correa (che invece resta in campo fino al 113′). Ma serve solo la metà dei passaggi in avanti (22 su 39), dimostrando uno scarso supporto alla manovra. Tra i titolari è poi il secondo meno preciso sui passaggi (80% riusciti), dopo Lautaro Martinez (78%). Tutti questi dati testimoniano una prestazione insipida del numero 2 nerazzurro. Ma l’Inter ha bisogno del suo carisma e della sua personalità sulla corsia destra. Come si era visto in poco più di un quarto d’ora col Napoli. Ora c’è davanti l’impegno col Verona (sabato alle 20.45) e poi la Supercoppa Italiana contro il Milan (mercoledì prossimo alle 320). E in entrambi i casi servirà la miglior versione possibile di Dumfries.