Dumfries rivede la luce: in Inter-Frosinone Inzaghi torna da lui!

Dumfries rivede l’Inter e viceversa: Inzaghi punta sulla qualità dell’olandese per lo scontro casalingo contro il Frosinone. E Darmian spera in un rientro in corsa.

RIENTRO – Denzel Dumfries, in attesa delle pause Nazionali, è pronto a riprendersi la fascia dell’Inter dopo lo stop in Champions League contro il Salisburgo. Partito per l’Austria e rimasto in panchina per precauzione, Dumfries in vista della sfida delicata contro il Frosinone di domenica sera a San Siro ritornerà sulla sua corsia preferita con l’ok dei medici e di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha sempre puntato sulla qualità dell’olandese, che raramente ha disatteso le aspettative dei compagni e dello stesso allenatore. Allo stesso tempo, scalpita anche Matteo Darmian che vuole tornare a galoppare come fatto nella trasferta europea in Austria. Il mister valuterà con attenzione le scelte contro i ciociari, soprattutto considerando che al rientro dalle Nazionali ad attendere i nerazzurri ci sarà proprio la Juventus, nel primo match-point per lo scudetto.

OLANDA – L’esterno nerazzurro, nonostante lo stop degli scorsi giorni, che desta comunque attenzione nello staff dei medici di Appiano Gentile, partirà lo stesso per l’Olanda. Il CT Ronald Koeman, infatti, lo ha convocato per gli impegni di qualificazione europea contro Irlanda e Gibilterra. Presente anche l’altro interista Stefan de Vrij, assente invece il terzo olandese nerazzurro, Davy Klaassen.