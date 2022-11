Dumfries, Inter-Bologna per riprendersi: l’anno scorso il primo assist

Denzel Dumfries sta attraversando un periodo negativo. Il numero 2 nerazzurro è reduce da una brutta partita con la Juventus e cerca il riscatto contro il Bologna. Lo scorso anno, contro i felsinei esordi con la maglia nerazzurra dal 1′

RISCATTO – Denzel Dumfries è stato il peggiore in campo in Juventus-Inter (qui le pagelle). L’olandese, oltre ad avere sprecato una ghiottissima occasione nel primo tempo, è stato bersaglio delle critiche per via della sua poca intraprendenza. L’olandese è accusato di non rischiare mai l’1 vs 1 con l’avversario ma di preferire costantemente l’appoggio al compagno più vicino. Dumfries è sempre stato un giocator da lanciare in profondità per sfruttare la sua prestanza fisica, ma con difese schierate come quella della Juventus ci si aspettava qualcosa in più.

PRECEDENTE FORTUNATO – Il classe ’96 ha una grande occasione per riscattarsi già contro il Bologna. Lo scorso anno contro i felsinei arrivano l’esordio dal 1′ con la maglia dell’Inter e addirittura il primo assist, in occasione del gol del 1-0 di Lautaro Martinez, servito proprio da Dumfries. Il precedente è quindi fortunato e fa ben sperare. L’Inter ha bisogno di ritrovare il miglior Dumfries per poter proseguire la sua stagione e sperare di renderla migliore. Il numero 2, poi, ci tiene a terminare bene questo 2022 nerazzurro prima di volare in Qatar con la maglia della nazionale olandese.