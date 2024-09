Dumfries-Inter, a prevalere è la disponibilità al compromesso? Dubbio permane

Denzel Dumfries e l’Inter dovrebbero proseguire la propria avventura insieme. Ecco che ad avere la meglio dovrebbe essere l’inclinazione al compromesso, anche se resta un interrogativo.

LA SITUAZIONE – Denzel Dumfries si avvicina a grandi passi al rinnovo del suo contratto con l’Inter. Il terzino olandese rappresenta una pedina importante per la squadra di Simone Inzaghi, anche se nelle prime 3 sfide della Serie A il calciatore ex PSV non è mai partito dall’inizio. Il tecnico piacentino ha preferito Matteo Darmian contro Genoa, Lecce e Atalanta, con dei riscontri a lui favorevoli derivanti da quanto visto in campo.

Dumfries dovrebbe restare all’Inter: lo scenario!

LA CLAUSOLA – L’interrogativo resta. E riguarda la possibilità di includere una clausola rescissoria nel contratto dell’olandese. Sul punto le opinioni sono discordanti, con una parte della stampa che smentisce la voce finora dominante dell’inserimento di una clausola nel patto da siglare tra le parti. Ci si attende che la faccenda sia risolta, in un senso o nell’altro, nelle prossime settimane. Sarà solo in quel momento che potremo prendere coscienza del fatto che la clausola sia presente o meno nel nuovo contratto dell’olandese. Quello che, invece, emerge con una certa chiarezza è che le parti proseguiranno la propria esperienza insieme. Facendo prevalere la volontà di scendere a compromessi, in particolare dal lato del calciatore, per trovare l’intesa definitiva.