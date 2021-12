Dumfries in Salernitana-Inter è il migliore per la Lega Serie A

Tra i protagonisti di Salernitana-Inter c’è stato anche Dumfries. Anzi, per la Lega Serie A è stato addirittura l’MVP nerazzurro della gara.

MIGLIORE IN CAMPO – Il fatto è semplice. La Lega Serie A nel suo report di Salernitana-Inter indica in Denzel Dumfries l’MVP nerazzurro della partita. Potete vederlo QUI a pagina 15. Un bel salto per un giocatore che poco tempo fa non sembrava in condizione di giocare nemmeno pochi minuti. Sembra passato tanto. Parliamo di un paio di settimane. Come cambia in fretta il mondo.

PRESENZA A DESTRA – Pur parlando di una sfida tra prima e ultima in classifica, l’olandese si è confermato. Partita dopo partita sta giocando costantemente bene. Acquisendo fiducia nei propri mezzi. E risultando un fattore nel gioco offensivo di Inzaghi. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Dumfries ha giocato ovviamente sulla destra, coprendo tutta la fascia. Inzaghi lo sfrutta come freccia. La richiesta specifica è attaccare lo spazio. Largo, ma anche coi tagli centrali. Ecco i suoi tocchi presi da Whoscored:

Se ci fate caso l’olandese non ha una mappa di tocchi continua. C’è una cesura. Da metà campo in giù partecipa alla costruzione. Da metà campo in su compare a cluster. Perchè, appunto, attacca lo spazio e riceve in movimento. Fin dentro l’area avversaria.

RUOLO RITAGLIATO – Inzaghi ha costruito attorno al suo numero due la struttura ideale. Lo sfrutta in corsa, sui tagli, per attaccare in movimento. Dumfries così è una minaccia costante per le difese avversarie. Che devono sempre guardare lo spazio dietro di loro. Allungando al massimo la fascia destra. Nelle ultime gare, grazie soprattutto a Sanchez, l’olandese è apparso più integrato. E il suo rendimento sta salendo di conseguenza.