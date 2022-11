Dumfries, in Juventus-Inter è sempre decisivo: l’esterno nerazzurro cerca continuità

Denzel Dumfries giocherà titolare in Juventus-Inter. L’anno scorso, l’esterno olandese è stato protagonista in entrambe le sfide di campionato (In negativo a San Siro, in positivo all’Allianz Arena, ndr). Il numero 2 nerazzurro vuole essere decisivo come nella sfida dello scorso aprile

DECISIVO – Stando alle ultime notizie riguardo alla formazione scelta da Simone Inzaghi per Juventus-Inter, – qui le ultime – Denzel Dumfries dovrebbe essere il titolare designato sulla fascia destra. Per l’olandese si tratta di una partita particolare. Lo scorso anno, il numero 2 nerazzurro si rivelò protagonista in entrambe le sfide di campionato. Nel match di andata a San Siro, l’olandese commise fallo da rigore su Alex Sandro a pochissimi minuti dalla fine, regalando a Paulo Dybala la possibilità di pareggiare i conti dal dischetto. Nel match di ritorno, invece, Dumfries subì il fallo da rigore che diede la possibilità ad Hakan Calhanoglu di battere Szczesny dagli undici metri, portando i nerazzurri in vantaggio per 0-1. Risultato che i nerazzurri difesero fino al triplice fischio e che gli consenti di restare in corsa per lo Scudetto fino all’ultima giornata. Dumfries cercherà di rendersi pericoloso e di ritrovare la via del gol. Il numero 2 nerazzurro non segna dalla sfida di UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen dello scorso settembre. All’Inter serve il suo numero 2, che a sua volta deve ritrovare la miglior condizione possibile in vista del Mondiale.