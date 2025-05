Dumfries l’imprescindibile dell’Inter, e quanti gol da calcio da fermo!

Denzel Dumfries è stato l’eroe nerazzurro della serata di Barcellona. L’esterno olandese, grazie ai 2 gol e all’assist, ha vinto il premio di miglior giocatore della partita, nonostante le giocate fenomenali di Lamine Yamal. La sua fisicità e la sua abilità di incidere sui calci piazzati lo rendono un giocatore imprescindibile per l’Inter.

LA PRESTAZIONE – Lo spettacolare 3-3 tra Barcellona e Inter verrà ricordato quasi certamente dai tifosi nerazzurri negli anni avvenire, a prescindere da come andrà a finire il ritorno. In particolare, uno dei protagonisti della gara non potrà facilmente dimenticarsi di una notte così: Denzel Dumfries, l’ MVP della partita. Il laterale olandese, trascinatore dei nerazzurri con 2 gol e l’assist per la rete di Marcus Thuram, si consacrato come uno dei migliori esterni in circolazione nella gara del Montjuic. La super prestazione del numero 2 nerazzurro merita molti elogi, anche perché era la prima gara da titolare dal rientro dall’infortunio muscolare. Non averlo avuto a disposizione in questo ultimo mese in mezzo fa aumentare i rimpianti dell’Inter.

Dumfries, l’arma letale dell’Inter sui calci piazzati

I NUMERI – La bellissima girata al volo e il colpo di testa di ieri non rappresentano una novità per Dumfries, mai così confidente in zona gol come in questa stagione. Il gol del momentaneo 2-0 contro il Barcellona in acrobazia, è simile alla rete messa a segno a Riad contro l’Atalanta nella Supercoppa Italiana. Anche in quella gara le reti dell’olandese furono due. Protagonista della miglior stagione da quando è arrivato in Italia, Dumfries da dopo il rinnovo di contratto è passato dall’essere un buon co-titolare a giocatore cardine della squadra. Con l’aumentare della fiducia in se stesso, anche i suoi numeri in zona gol hanno avuto una crescita esponenziale. Le 11 reti in tutte le competizioni lo rendono il terzo miglior marcatore stagionale dell’Inter alle spalle della Thu-La. In particolare, l’olandese spicca per la capacitò di incidere sui calci piazzati. Con la doppietta di ieri, Dumfries è salito a 5 gol su sviluppi di calcio d’angolo. Alla sua velocità e fisicità Inzaghi non può proprio rinunciare.