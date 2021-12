Dumfries imprendibile in Inter-Cagliari. Confermati i progressi mostrati

Denzel Dumfries è stato uno dei protagonisti di Inter-Cagliari. L’olandese, nel match di ieri sera, ha confermato i progressi mostrati nelle ultime uscite con la maglia nerazzurra

CONFERME – Denzel Dumfries è stato uno dei protagonisti di Inter-Cagliari. Nella vittoria agevole dei nerazzurri di Inzaghi, l’esterno olandese è stato uno dei migliori in campo. Nel corso del primo tempo, infatti, le sue incursioni sulla corsia di destra hanno creato non pochi problemi al Cagliari, in totale apnea e con Dalbert in costante difficoltà nell’uno contro uno con Dumfries. L’olandese, poi, si è conquistato un rigore (poi fallito da Lautaro Martinez) con un’impressionante serpentina ed è andato, spesso, vicino al gol. Una prestazione maiuscola, che conferma i progressi mostrati nelle ultime settimane.

CONTINUITA’ – Il recupero di Dumfries, specie in assenza di Darmian, è di fondamentale importanza per Simone Inzaghi. L’esterno olandese, che aveva deluso ad inizio stagione, sembra adesso essere finalmente sulla strada giusta. Le prestazioni in crescendo, unite ad un’attenzione alla fase difensiva via via sempre più precisa, fanno ben sperare per il prosieguo della stagione.