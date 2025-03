Dumfries, imperativo non fermarsi. Inter-Monza tappa fondamentale!

Denzel Dumfries è uno dei protagonisti della stagione dell’Inter, in particolare se si considera l’anno solare 2025. L’olandese, anche a causa degli infortuni verificatisi sulle fasce, sta ricoprendo un’importanza centrale per i piani stagionali di Simone Inzaghi.

IL PUNTO – Denzel Dumfries partirà dall’inizio nella sfida tra Inter e Monza, valida per la ventottesima giornata di Serie A. Il calciatore olandese si è finora disimpegnato in maniera ottimale nel 2025, abbinando a una propensione offensiva di primario livello un’attenzione in fase difensiva essenziale per soddisfare le ambizioni del suo club nelle varie competizioni. La crescita delle sue prestazioni, sotto il profilo dell’intensità mostrata in campo e dell’apporto concreto ai risultati di squadra, ne hanno determinato una crescente centralità nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Dumfries e una mancata interruzione. Inter-Monza per certificare una realtà

LO SCENARIO – Nelle ultime sei giornate di Serie A, Dumfries ha giocato 5 volte, saltando solo il match contro la Fiorentina di San Siro per squalifica. In aggiunta rispetto a ciò, il calciatore olandese è stato sempre in campo per 90 minuti, anche in quelle circostanze nelle quali la penuria di esterni “di riserva” non si faceva sentire. La sfida contro il Monza si inserisce pienamente nel quadro di una costanza della presenza dell’esterno nerazzurro in campo, con Dumfries che sarà impiegato da titolare sulla fascia destra. Consapevole, nel caso specifico, della volontà-necessità del tecnico piacentino di tenerlo in campo per l’intero arco della partita.