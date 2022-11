Dumfries, il mercato è lontano! Far bene con l’Olanda, poi Inter

Denzel Dumfries è sempre al centro di rumors di mercato. L’esterno, però, è al momento concentrato sull’Olanda e sul Mondiale in Qatar. In attesa del rientro all’Inter

CONCENTRATO – Denzel Dumfries non pensa al mercato. Nonostante i rumors che lo coinvolgono, l’esterno di proprietà dell’Inter è totalmente concentrato sul Mondiale e sull’andare il più avanti possibile con la sua Olanda (qui le sue parole). L’interesse dalla Premier League, con il Chelsea in testa, non è una novità: già in estate i “blues” erano andati in pressing sul difensore, valutato dall’Inter non meno di 35 milioni. Ma ogni di discorso di mercato è prematuro; l’olandese, dopo il Mondiale, rientrerà in nerazzurro. Il sacrificio dell’olandese sul mercato, ad oggi è difficile. Inzaghi spera che l’olandese possa essere ancora protagonista in nerazzurro: la stagione è lunga ed il contributo di Dumfries sarà fondamentale.