Dumfries ha convinto l’Inter ma farà la fine di Cancelo e Hakimi?

L’Inter ha l’ultima chance di agguantare lo scudetto battendo domenica la Sampdoria a domicilio e sperando in un ko del Milan a Sassuolo. Denzel Dumfries dovrebbe essere titolare con l’olandese che, in questa stagione, ha convinto tutti.

CONVINZIONE – Dopo un avvio difficile e con qualche sbavatura di troppo, Dumfries si è preso l’Inter a suon di gol, assist e prestazioni mostruose. Darmian ne ha pagato le spese ovviamente finendo in panchina e di fatto, scivolando a seconda scelta di Inzaghi. Ma lo strapotere fisico dell’olandese è sotto gli occhi di tutti. Ovviamente, le sue prestazioni, si sono fatte notare anche in Europa e vari top club hanno messo le mani su di lui. Dumfries che farà? Dopo appena un anno di Inter rimarrà oppure farà come hanno fatto in passato Cancelo e Hakimi e saluteranno Milano lasciando solo un ottimo ricordo e tanti rimpianti? Per il portoghese e il marocchino è andata così. E guardali ora. Due dei migliori esterni (se non i migliori) del mondo.