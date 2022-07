Dumfries, grazie a Lukaku più spazio sulla fascia. Ma va sfruttato meglio

Denzel Dumfries sembra beneficiare della presenza in campo di Lukaku. L’olandese, in Inter-Lione, grazie ai movimenti dell’attaccante belga ha avuto più spazio di agire sulla corsia di destra: spazio che, però, va sfruttato meglio

SPAZI – Denzel Dumfries potrebbe essere uno degli elementi della rosa a beneficiare di più del ritorno di Lukaku all’Inter. Nella sfida di ieri contro il Lione, infatti, si è avuto un assaggio di quello che forse, si vedrà spesso nel corso della stagione: accelerazione del belga in profondità a portare via l’uomo con delle praterie che si aprono sulle corsie esterne. Spazi che Dimarco è stato bravissimo a sfruttare, segnalandosi come uno dei migliori in campo. Lo stesso, però, non si può dire invece dell’esterno destro ex PSV: Dumfries, infatti, è apparso più timido del solito, meno straripante e non in grado (non ancora almeno) di sfruttare gli spazi “regalati” dal lavoro di Lukaku e degli altri compagni. Spesso, infatti, è arrivato sul fondo senza provare a pungere, quasi “accontentandosi” del cross: un atteggiamento, forse, dovuto alla condizione non ancora eccelsa. Il lavoro di Lukaku, in sintesi, non va sprecato: toccherà a Dumfries alzare il livello delle prestazioni. Magari già nella prossima amichevole contro il Villarreal.