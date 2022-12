Dumfries e Gosens a rischio partenza, all’Inter serve trovare un sostituto

Le voci su una possibile partenza di uno tra Dumfries e Gosens si fanno sempre più insistenti. In casa Inter per questa ragione urge trovare una soluzione già nel mercato di gennaio.

SIRENE INGLESI − Denzel Dumfries si è ben distinto in questo Mondiale, fornendo molte buone prestazioni con la sua Olanda. Il terzino dell’Inter così facendo ha suscitato su di sé grandi attenzioni, soprattutto dalla Premier League. Sul calciatore è piombato il Chelsea che lo vorrebbe fortemente. Se arrivasse la giusta offerta i nerazzurri potrebbero anche lasciarlo partire a gennaio, anche se però sembra più probabile che ciò avvenga in estate.

PRIORITÀ RIMANERE − Altro nome caldo per il mercato in uscita dell’Inter è quello di Robin Gosens. Il tedesco che già la scorsa estate è stato subito in procinto di lasciare Milano, suscita invece molto interesse in Bundesliga. La sua volontà è però quella di rimanere in nerazzurro per cercare di dimostrare di poter giocare in un top club. Comunque anche nel suo caso un’offerta adeguata potrebbe far vacillare il club meneghino, che punta a fare cassa per poter intervenire sul mercato.

Inter urge intervento immediato per sostituire Dumfries o Gosens

INTERVENTO TEMPESTIVO − Anche se al momento il rischio di perdere nella sessione di gennaio uno tra Dumfries e Gosens è minimo, l’Inter deve comunque correre ai ripari. Se uno dei due dovesse lasciare Milano in estate, sarebbe molto utile avere già un sostituto pronto e che conosca il gioco di Simone Inzaghi. Ecco perché per i nerazzurri intervenire già gennaio è fondamentale. Se si prendesse un’esterno basso già in questa sessione di mercato, un’eventuale partenza di uno dei due laterali causerebbe meno problemi. Il sostituto avrebbe diversi mesi per ambientarsi, conoscere bene la squadra e tutte le sue dinamiche di gioco. Ciò andrebbe quindi a beneficio delle prestazioni dell’intero gruppo già durante la preparazione estiva, e consentirebbe di iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione.