Dumfries già bocciato alla seconda? Inter-Lecce diventa segnale

Denzel Dumfries sta per rimanere per la seconda volta consecutiva in panchina in questo inizio di stagione. Sembra già una bocciatura in Inter-Lecce, c’è un fattore che conta ed è importante per Simone Inzaghi.

FUORI – Denzel Dumfries sta vivendo un inizio di stagione pessimo. Per lo meno quella è la sensazione, perché è passata appena una partita e sarebbe sbagliato dare un giudizio definitivo. Simone Inzaghi comunque continua a mandargli segnali piuttosto preoccupanti ed Inter-Lecce è l’ennesimo: l’olandese farà nuovamente panchina a Matteo Darmian. Dal primo minuto per la seconda volta consecutiva inizierà l’italiano, mentre l’ex PSV Eindhoven rimarrà fuori con la speranza di entrare nel secondo tempo.

BOCCIATURA? – L’estate di Dumfries non è stata facile. È stato uno degli ultimi ad arrivare a causa degli impegni con l’Olanda, che l’hanno portato a rimanere in Germania fino alla semifinale degli Europei. È tornato ad Appiano Gentile prima dell’inizio di agosto e ha avuto il tempo di giocare due amichevoli contro Al-Ittihad e Chelsea. In entrambe le gare ha iniziato dalla panchina e disputato una mezz’ora scarsa. Il trend è continuato, la forma fisica ha faticato ad arrivare al 100% e con il Genoa Inzaghi ha scelto Darmian. Oggi il destino rimane lo stesso, il secondo tempo sarà determinante per convincere l’allenatore a farlo tornare dal primo minuto nel prossimo weekend.