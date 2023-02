Dumfries, gerarchie all’Inter ribaltate! Indizio sul futuro dell’esterno?

Denzel Dumfries sta trovando meno minuti in campo nelle ultime settimane superato nelle gerarchie da Darmian. Si tratta di un indizio sul futuro dell’esterno?

OBIETTIVI – Dumfries non sta vivendo il suo momento migliore con la maglia dell’Inter. Nelle ultime settimane le gerarchie delle corsie esterne in casa nerazzurra sembrano essere state riscritte con l’olandese, autentico pilastro nella scorsa stagione, che è stato scavalcato nelle gerarchie da Darmian. In particolare l’ex Torino e Parma, ha avuto un exploit di rendimento con prestazioni di alto livello e con un gol, pesantissimo, in Coppa Italia contro l’Atalanta. La situazione di Dumfries è un indizio sul possibile addio in estate?

FUTURO – Dumfries è stato uno degli elementi cardine dell’Inter di Inzaghi. L’olandese sta vivendo un momento no ma è pur vero che la forma strepitosa di Darmian suggerisce ad Inzaghi di insistere sull’esterno, in autentico stato di grazia. La situazione dell’olandese ricorda, per certi versi, quella che sta vivendo Gosens sulla fascia opposta. Ma, è chiaro, che visti anche i problemi economici del club nerazzurro, l’addio di Dumfries, cercato spesso da club di Premier League, non appare come un’ipotesi priva di fondamento. E, se i minuti in campo dovessero continuare ad essere pochi, l’indizio dato da queste ultime settimane potrebbe trasformarsi in una prova.