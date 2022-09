Dumfries, forza ed energia per la fascia: l’olandese ha voglia di migliorare

Denzel Dumfries è carico più che mai. L’olandese, stando anche a quanto dichiarato qualche giorno fa (qui il virgolettato del numero 2 nerazzurro) sta per tornare ad Appiano Gentile. La sua forza fisica sarà importantissima per la fascia destra nerazzurra. Ma soprattutto, il classe ’96 ha mostrato tanta energia mentale e voglia di migliorare le cose.

ENERGIA POSITIVA – Questa traspare dalle dichiarazioni di Denzel Dumfries di qualche giorno fa. Il numero 2 nerazzurro, già con due gol a referto in questa stagione, appare molto motivato a ribaltare la triste situazione in casa nerazzurra. L’ex PSV non a caso era capitano nel suo ex club: questo denota la capacità di Dumfries di dare la scossa ed essere in grado di trasmettere energia positiva ai suoi compagni e all’ambiente.

VOGLIA DI MIGLIORARSI – Dumfries ha i mezzi tecnici e fisici per migliorare ancora. Con il ritorno di Lukaku, il suo compito sarà di sfornare assist su assist per il belga. Poi tutti sanno che l’olandese in campo aperto può essere devastante. Certo, palla al piede non è sicuramente uno dei migliori, ma lanciato nello spazio sa essere letale, anche per colpire a rete. La verità è che l’olandese è una delle chiavi per uscire da questo momento no. Energia fisica e mentale, che in questo momento serve tantissimo all’Inter per ripartire. E Dumfries ne ha, da vendere.