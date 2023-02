Dumfries fa rifiatare Darmian con l’Udinese? Questo il suo ruolo per l’Inter

Simone Inzaghi potrebbe optare per il turnover questa sera (vedi articolo). L’allenatore piacentino vorrebbe dare spazio a chi non sta giocando spesso nelle ultime settimane, tra questi figura anche Denzel Dumfries?

SPAZIO – Matteo Darmian è una garanzia, gioca e lo fa egregiamente sulla fascia destra dal lontano quattro gennaio. In quell’Inter-Napoli l’esterno è stato il primo a fermare completamente Kvicha Kvaratskhelia, non permettendogli alcun dribbling o azione in solitaria. Da lì in poi Simone Inzaghi ha fatto la sua scelta per le gerarchie. Oggi, in vista del match contro l’Udinese, il tecnico piacentino potrebbe cambiare in alcuni settori del campo. Tra i possibili titolari figura anche Denzel Dumfries, l’olandese che sta vivendo un periodo buio a Milano. I Mondiali da protagonista con l’Olanda non hanno scalfito l’allenatore nerazzurro, che sembra certo della sua scelta sulla destra. Dumfries d’ora in poi sarà il sostituto di Darmian, con l’Udinese infatti giocherà probabilmente per far rifiatare il suo compagno prima dell’impegno in Champions League di mercoledì contro il Porto.