Dumfries dopo la Juventus parla per l’ennesima volta della difesa

Dopo Inter-Juventus Dumfries ha parlato dei problemi difensivi della squadra. Un passaggio inevitabile, che però in questa stagione si è già ripetuto alcune volte. Senza che siano arrivate soluzioni reali.

DIFESA SOTTO ACCUSA – Il pari dell’Inter contro la Juventus ha chiaramente messo sotto i riflettori la difesa nerazzurra. Tanto che nell’immediato post partita Dumfries ha risposto a una domanda sulla questione: “Abbiamo parlato tanto della fase difensiva, dobbiamo continuare a difendere da squadra. Questo ci manca, e ci fa subire troppi gol”. Una frase anche corretta dopo una partita in cui i nerazzurri hanno subito quattro reti. Ma che fa storcere il naso se la si inserisce nel contesto generale della stagione.



PAROLE RIPETUTE – Non è la prima volta infatti che si sentono questi concetti. E non mi riferisco alla circolazione nei media o tra tifosi, ma nello specifico proprio alle parole dei giocatori o di Inzaghi prima o dopo le partite. Una reiterazione che arrivati quasi a novembre diventa un problema. Perché se si continua a dirlo significa che la questione non è ancora risolta.

DUMFRIES, DALLE PAROLE AI FATTI

ANDARE OLTRE LE PAROLE – Nel momento in cui l’Inter non solo ha subito quattro reti, ma è stata rimontata da un vantaggio di 4-2 Dumfries non fa altro che ribadire l’ovvio sottolineando le mancanze difensive. Tuttavia farlo è una necessità vista la distanza col rendimento dello scorso anno. Ma quando alle parole seguiranno realmente i fatti? Come detto, non è la prima volta che l’Inter prende coscienza del problema parlandone apertamente. Soluzioni reali però non sono ancora arrivate.

DIMOSTRARE IN CAMPO – L’Inter ha ovviamente vinto delle partite, anche senza subire gol. E in dei singoli momenti è riuscita anche a dimostrare solidità difensiva. Ma l’andamento generale è sempre quello di cui ha parlato Dumfries. Specialmente quando la squadra è in vantaggio, però non solo. Arrivati quasi a novembre una squadra d’esperienza e campione d’Italia non può limitarsi a delle parole dopo ogni tot di partite. Servono risposte vere dal campo.