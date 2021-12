Dumfries dimostra il suo valore: con lui in Inter-Cagliari vera spinta a destra

Inter-Cagliari ha visto tra i suoi protagonisti anche Dumfries. L’olandese si è dimostrato una risorsa offensiva importante per Inzaghi.

ELEMENTO IMPORTANTE – Inter-Cagliari ha visto tra i titolari Dumfries. E confermato quello che il secondo tempo col Real Madrid aveva fatto inutire. L’olandese sulla destra fa ottenere a tutta la squadra una dimensione offensiva differente. Grazie al modo specifico in cui lo sfrutta Inzaghi.

COMPITO PRECISO – Dumfries è stato uno dei migliori tra i nerazzurri. Grazie alla sua costante proiezione offensiva, ma non solo. Va però sottolineato come gioca in attacco. Perché, come si diceva, il tecnico gli riserva un compito specifico e particolare. Questi sono i suoi tocchi presi da Whoscored:

In una squadra con il baricentro alto, altissimo, i tocchi del numero 2 da esterno destro di centrocampo sono praticamente tutti da metà campo in su. L’olandese partecipa poco alla costruzione bassa (i tocchi sono solo 42, secondo valore più basso dei titolari), ma si vede molto nei pressi dell’area avversaria. E questo è il suo compito specifico: Inzaghi gli chiede di stare alto, quasi in linea con le punte, e muoversi senza palla. Per spostare i difensori avversari, anche accentrandosi per liberare la fascia per gli inserimenti dei vari Barella e Skriniar. Dumfries con la sua velocità e il suo fisico diventa così un pericolo per ogni difensore. Per seguire i suoi tagli serve costante attenzione. Dalbert ne è uscito distrutto, smontando gran parte del castello difensivo del Cagliari.