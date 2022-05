Dumfries, di nuovo la Juventus. Cerchio chiuso, ora serve conferme

L’Inter domani si gioca la possibilità di alzare al cielo il secondo trofeo dell’anno dopo aver vinto la Supercoppa Italiana. Tra i titolari avrebbe esserci Denzel Dumfries con l’olandese che deve confermarsi contro i bianconeri.

CERCHIO – Contro la Juventus, Dumfries ha vissuto gioie e dolori, soprattutto in campionato. All’andata ha causato il rigore dell’1-1 mentre al ritorno si è procurato il rigore della vittoria nerazzurra. L’Inter ha bisogno del suo apporto in attacco visto che è possiede uno strapotere fisico non indifferente. Ma domani, contro la Juventus, sarà un nuovo banco di prova per dimostrare di essere maturato e di essere definitivamente cresciuto, soprattutto sotto il punto di vista della concentrazione e della testa.