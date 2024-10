Dumfries deve traslare all’Inter il suo impatto con l’Olanda

La sosta sta restituendo un Dumfries decisivo con la sua Olanda. Un impatto tecnico che non ha ancora trovato in questa stagione in maglia Inter.

DESIDERIO CHIARO – Dumfries, parlando della possibilità di rinnovare il suo contratto con l’Inter, ha sottolineato anche il suo desiderio di giocare di più. Un concetto espresso senza polemica, che però presenta una base impossibile da ignorare. Fino ad ora infatti su nove partite stagionali è partito titolare in due occasioni. E in altre due non è nemmeno entrato. Per cambiare questa situazione serve che l’olandese trovi anche in maglia Inter l’impatto che ha con la sua nazionale.

Dumfries dall’Olanda all’Inter: mantenere il rendimento!

RENDIMENTO IN NAZIONALE – Con l’Olanda infatti Dumfries è un elemento di grande peso tecnico. La sua presenza è importante in ogni fase del gioco, tanto da panchinare un giocatore come Frimpong. Trova gol, assist, presenza difensiva, aiuto in impostazione. Insomma, è un vero e proprio leader. E per ritrovare il suo posto all’Inter serve che queste capacità le dimostri anche a Milano.

RITROVARSI CON L’INTER – Dumfries lo scorso anno è stato un titolare di Inzaghi. Quindi non c’è una preclusione del tecnico verso di lui. Serve però la sua versione migliore. Quella capace di incidere. Quella che di fatto non si è mai vista in questa stagione salvo qualche breve lampo. Quella che si vede invece con l’Olanda. E che il giocatore in primis deve trovare il modo di traslare anche nel suo club.