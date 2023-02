Dumfries determinante in due episodi. Il primo buono passo con l’Udinese

Denzel Dumfries è tornato titolare contro l’Udinese, non passando inosservato inusualmente in questa stagione. L’esterno ha determinato negli episodi più decisivi della serata, ma come giudicare realmente la sua prestazione?

SITUAZIONI – Il primo episodio è stato il calcio di rigore subito. Denzel Dumfries è stato lesto nel lanciarsi verso la palla vacante in area anticipando l’avversario Walace e approfittando dell’intervento falloso. Quest’azione sporadica ha portato al vantaggio nerazzurro, firmato Romelu Lukaku dopo ben sei mesi di attesa. Il secondo episodio in cui Dumfries è stato protagonista è arrivato nel secondo tempo. Al minuto 72 l’Udinese è ripartita in contropiede, sorprendendo la difesa dell’Inter. Isaac Success si è ritrovato da solo davanti al portiere, l’olandese con un intervento prodigioso ha salvato un gol già fatto. Nell’azione successiva la squadra di Simone Inzaghi ha trovato la rete del 2-1, targata Federico Dimarco-Henrikh Mkhitaryan.

Dumfries, l’oggetto del tesoro

MERCATO – Come già ribadito diverse volte, Denzel Dumfries è uno dei maggiori indiziati, se non il principale, per arrivare ai milioni di attivo che sono un obbligo per la società nerazzurra. L’olandese ha squadre interessate all’estero, soprattutto in Inghilterra. Il Chelsea ha bussato alla porta dell’Inter, così come il Manchester United (vedi articolo). Nonostante le voci insistenti l’esterno deve concludere bene la stagione, cosa che non sta accadendo come i dirigenti vorrebbero. L’Inter deve valorizzare il suo giocatore, Matteo Darmian sta dando maggiori garanzie e Simone Inzaghi ha cambiato definitivamente le gerarchie sulla fascia destra. La partita contro l’Udinese potrebbe essere un primo passo per recuperare la migliore forma, mai realmente dimostrata in questa stagione. Da mercoledì però la situazione tornerà ad essere quella dell’ultimo mese: Milan Skriniar difensore destro, Darmian sulla fascia.