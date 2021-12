Dumfries dal 1′ in Inter-Cagliari. Chance per confermare progressi mostrati

Denzel Dumfries è reduce da delle ottime prestazioni con la maglia dell’Inter. Contro il Cagliari, questa sera, per l’olandese l’occasione di confermare i progressi mostrati

RISCATTO – Ci si aspettavano risposte da Dumfries dopo l’infortunio occorso a Darmian. L’olandese, nelle ultime uscite, ha risposto presente, mostrando evidenti progressi rispetto alle prime uscite stagionali con la maglia nerazzurri. L’olandese in Roma-Inter ha disputato, probabilmente, la sua miglior prestazione trovando anche il primo gol con la nuova maglia. Su quella scia anche la prestazione a Madrid, dove è sempre stato reattivo e presente sia in fase offensiva che in fase difensiva, pur avendo di fronte un avversario ostico come Vinicius. In Inter-Cagliari, questa sera, l’olandese ha l’importante chance di confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite.

CHANCE – Questa sera Dumfries avrà di fronte l’ex nerazzurro Dalbert, padrone della corsia sinistra del Cagliari. La spinta continua dell’olandese sarà fondamentale per tenere basso il Cagliari e sfruttare le occasioni che si verranno a creare. Dovrà, di contro, essere bravo a contenere l’esterno brasiliano, che proverà a sfruttare le occasioni di ripartenza che si verranno a creare. L’augurio è che Dumfries possa sfoggiare un’altra, importante, prestazione positiva con la maglia dell’Inter.